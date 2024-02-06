Okul bahçesinde bıçaklanmıştı! Hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince İlçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler İlkokulu Bahçesinde meydana gelen olay, iddialara göre şu şekilde gelişti. Öğrenci velisi olduğu öğrenilen Murat Tosun, okul bahçesine girdikten hemen sonra 2 kişi ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada, Murat Tosun bir çok yerinden bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri,ağır yaralı Tosun'a yaptıkları il müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Murat Tosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Tosun'u bıçaklayan B.K(24) isimli kişi ile ismi öğrenilemeyen babasını gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette sorgusu devam ederken, tamamlanan işlemleri sonrasında, adli mercilere sevk edilmeleri bekleniyor.

SARKINTILIK İDDİASI

Öte yandan edinilen bilgi ve iddialara göre; 2 erkek ve 1 kadınından olay yerine gelerek, Tosun'a "cezanı çekeceksin" diyerek saldırdıkları ve olay yerinden bir araç ile kaçtıkları ileri sürüldü. Öte yandan şüphelilerin, olayda hayatını kaybeden Murat Tosun'un, kısa bir süre önce B.K'nın nişanlısına sarkıntılıkta bulunması nedeniyle olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri iddia edildi.