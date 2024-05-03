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Giriş Tarihi: 3.5.2024 16:28 Son Güncelleme: 3.5.2024 16:33

Okul inşaatında askeri mühimmat bulundu

İstanbul Beyoğlu Örnektepe Mahallesinde Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında 30 adet askeri mühimmat bulundu. İstanbul Valiliği, bulunan askeri mühimmatlardan olan havan toplarının imha edilmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Okul inşaatında askeri mühimmat bulundu

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada yapımı devam eden bir okulun inşaat kazıları sırasında askeri mühimmat bulunduğunu açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada; "03 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10:30 sıralarında Beyoğlu İlçesi Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde devam eden Beyoğlu Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında 30 adet askeri mühimmat bulunmuştur. Korozyona uğrayan havan topu olduğu değerlendirilen mühimmat, savcılık talimatıyla bertaraf edilmek üzere emniyet birimlerimizce muhafaza altına alınmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur." denildi.

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Okul inşaatında askeri mühimmat bulundu
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