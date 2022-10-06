Okul yolunda feci kaza

Erzurum’da kullandığı motosikletin kontrolünü kaybeden üniversite öğrencisi Mustafa (28) yola savruldu. Önünde giden aracın altına giren genç, feci şekilde can verdi
ABONE OL
Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi öğrencisi olan Mustafa Yasin Kurtuluş (28), dün sabah motosikletiyle okuluna gitmek üzere yola çıktı. Ancak, Atatürk Üniversitesi kavşağında kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Önünde giden Orhan Polat'ın (58) kullandığı okul servisinin altına giren Kurtuluş hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde işyeri önünde karşıya geçerken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Diş Hekimi Kemal Terzioğlu, tedavi gördüğü hastanede öldü. Terzioğlu'nun bağışlanan organları 4 kişiye umut oldu.
Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki kazada aynı aileden 3 kişi öldü. Diğer taraftan Konya, Kayseri ve Burdur'da 3 kişi kazalarda hayatını kaybetti.
Furkan NEHRİ-Ali ALTUNTAŞ-FatmanurAKKİŞİ-TolgaYANIK-ErdoğanÖZTÜRK / SABAH