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Giriş Tarihi: 25.11.2022 17:43 Son Güncelleme: 25.11.2022 19:11

Okulda deney tüpü patladı! 3 öğrenci yaralandı

İstanbul Büyükçekmece’de bulunan bir okulda öğrencilerin elinden düşen deney tüpünün patlaması sonucu 3 öğrencinin vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kaza sonrası okul bir günlüğüne tatil edildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Okulda deney tüpü patladı! 3 öğrenci yaralandı

Okuldaki deney sırasında meydana gelen patlama saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Olay, Büyükçekmece Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Okulun labaratuvarında öğrenciler tarafından deney dersi sırasında bir öğrenci elindeki deney tüpünü düşürdü.

Patlayan deney tüpünün içindeki asit öğrencilerin üzerine sıçradı. Okul boşaltılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda hafif yanıklar olan 3 öğrenci hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Olay sonrası itfaiye ekipleri yere dökülen kimyasalı temizlerken meydana gelen kaza nedeniyle okul bir günlüğüne tatil edildi.

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Okulda deney tüpü patladı! 3 öğrenci yaralandı
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