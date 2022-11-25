Okulda deney tüpü patladı! 3 öğrenci yaralandı

Okuldaki deney sırasında meydana gelen patlama saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Olay, Büyükçekmece Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Okulun labaratuvarında öğrenciler tarafından deney dersi sırasında bir öğrenci elindeki deney tüpünü düşürdü.

Patlayan deney tüpünün içindeki asit öğrencilerin üzerine sıçradı. Okul boşaltılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda hafif yanıklar olan 3 öğrenci hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Olay sonrası itfaiye ekipleri yere dökülen kimyasalı temizlerken meydana gelen kaza nedeniyle okul bir günlüğüne tatil edildi.