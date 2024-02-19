Okulda sanal müzeyle gezerek öğrenmeye devam

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, yurtları ücretsiz kullanma imkânı tanıyarak öğrencileri gezdiren 'Seyahatsever' uygulamasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı da okul döneminde hem gençleri gezdirmek hem de öğretmek için bir adım attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sanal müze uygulaması lise müfredatına göre tasnif edilerek öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına açıldı. Böylelikle öğrenciler Tarih, Felsefe, Coğrafya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi derslerdeki ünitelere göre müzeleri ziyaret edebilecek. EBA'dan ders ve ünitelere göre tasnif edilmiş uygulamada 41 müze gezilebiliyor.