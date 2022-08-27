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Giriş Tarihi: 28.8.2022

Okullar açılmadan önlem alın

Derince’deki Öğretmenler Caddesi kabus yoluna döndü. Caddede her hafta bir kaza yaşandığını belirten mahalle sakinleri, okullar açılmadan araçların hızını düşürecek kasis yapılmasını istiyor

Okullar açılmadan önlem alın
Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler Caddesi'nde çok sayıda kaza meydana geliyor. Vatandaşlar, cadde üzerinde sık sık kazaların yaşanmasından dolayı rahatsız. Eğimli caddede araçların çok hızlandığını söyleyen mahalle sakinleri, araçların yavaşlaması için yolda yeterli tedbirlerin olmadığını öne sürdü. Kazaların en çok ara sokaklardan ana caddeye çıkış sırasında yaşandığını belirten vatandaşlar, bu noktalara kasis yapılmasını ya da ayna konulmasını istedi. Cadde üzerinde market işleten Berkay Yılmaz, "12 senedir bu mahallede esnafız. Dükkanın önünde çok kaza oluyor. Ara sokaklardan caddeye çıkanlar herhangi bir ayna olmadığı için yolu göremiyorlar. Rampayı çıkanlar aracını stop ettirmemek için durmuyor ve hızla gelen araçlarla çarpışıyor. Dün motor, gece de servis kazası oldu. Bu yola ayna, kasis ve set lazım" dedi. Kasis konulması için başvuruda bulunduklarını belirten mahalle sakini Fehmi İlbey de, "Yukarı ve aşağı taraflara yapıldı ama asıl önemli olan yere bir şey yapılmadı. Tümsek yokken kazalar nasıl önlenir? Bu caddeden geçen birçok yaşlı ve çocuk var. Yakın zamanda okullar da açılacak. Lütfen önlem alınsın" diye konuştu. İHA

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Okullar açılmadan önlem alın
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