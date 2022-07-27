Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB takvimi ile Okulların açılış tarihi belli oldu!

"Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?" sorularının yanıtları yeni eğitim dönemine az bir zaman kala araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 17 Haziran Cuma günü sona ermiş ve milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşamıştı. Şimdi ise gözler yeni eğitim dönemine çevrildi. Şu an yaz tatilinde olan öğrenciler için ise "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı MEB takvimi ile netlik kazandı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem başlangıç tarihi 12 Eylül 2022. 1. dönem 20 Ocak 2023'te sona erecek.
Yarıyıl tatili 23 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
2. dönem ise 6 Şubat 2022'de başlayacak ve okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurumun resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer'in açıklamalarına yer verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023'de başlayacağını söyledi.
Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının, 1 Eylül'de başlayacağını belirten Özer 2022-2023 eğitim öğretim takvimiyle ilgili şunları söyledi: Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var.
Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."