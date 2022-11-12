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Giriş Tarihi: 12.11.2022 11:51

Okullar ne zaman açılacak 2022? Okullarda ilk ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

İlk ara tatil resmi olmasa da başladı ve öğrencilerin birçoğu tatile giderken, bazılarıysa derslerine hazırlanacaklar. Bir süre boyunca öğrenciler okuldan uzak olacaklar. Aileleriyle vakit geçirecek olan öğrenciler için ara tatil, kendilerini yeniden şarj etmeleri için gayet iyi oluyor. Yine de okullar ne zaman açılacak, ilk ara tatil ne zaman bitiyor gibi sorular yanıt arıyor. Ara tatilin bir hafta sürdüğünü söyleyelim. Peki, ara tatilin bitmesine kaç gün kaldı? İlk ara tatil ne zaman bitiyor 2022? İşte detaylar…

Okullar ne zaman açılacak 2022? Okullarda ilk ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

Okullarda ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı gibi sorular yanıt arıyor. Kasım ara tatili 12 Kasım 2022 tarihinde başlasa da öğrenciler tatili hafta sonu ile birleştirmeyi seviyor. Böylece tatil öğrenciler için başlamış oldu. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor 2022? Okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.

2022-2023 TAKVİMİ

Sömestr tatili: 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023

Yaz tatili: 16 Haziran 2023

ARA TATİL NE ZAMAN SONA ERİYOR?

12 Kasım 2022 günü başlayan ara tatil, 20 Kasım 2022 tarihinde sona eriyor. 21 Kasım 2022, öğrenciler yine okula gidecek.

23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2023 – Pazar

23 Nisan 2023 – Pazar

1 Mayıs 2023 – Pazartesi

19 Mayıs 2023 – Cuma

15 Temmuz 2023 – Cumartesi

30 Ağustos 2023 – Çarşamba

29 Ekim 2023 – Pazar

Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)

Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

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Okullar ne zaman açılacak 2022? Okullarda ilk ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?
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