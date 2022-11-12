Okullar ne zaman açılacak 2022? Okullarda ilk ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

Okullarda ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı gibi sorular yanıt arıyor. Kasım ara tatili 12 Kasım 2022 tarihinde başlasa da öğrenciler tatili hafta sonu ile birleştirmeyi seviyor. Böylece tatil öğrenciler için başlamış oldu. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor 2022? Okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...