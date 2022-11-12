Okullar ne zaman açılacak 2022? Okullarda ilk ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

Okullarda ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı gibi sorular yanıt arıyor. Kasım ara tatili 12 Kasım 2022 tarihinde başlasa da öğrenciler tatili hafta sonu ile birleştirmeyi seviyor. Böylece tatil öğrenciler için başlamış oldu. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor 2022? Okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.
ARA TATİL NE ZAMAN SONA ERİYOR?
12 Kasım 2022 günü başlayan ara tatil, 20 Kasım 2022 tarihinde sona eriyor. 21 Kasım 2022, öğrenciler yine okula gidecek.
23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.
2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak 2023 – Pazar
23 Nisan 2023 – Pazar
1 Mayıs 2023 – Pazartesi
19 Mayıs 2023 – Cuma
15 Temmuz 2023 – Cumartesi
30 Ağustos 2023 – Çarşamba
29 Ekim 2023 – Pazar
Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)
Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)