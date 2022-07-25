OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? | MEB Takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman, hangi tarihte başlayacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?

"Okullar ne zaman açılacak?" sorusu Liselere Geçiş (LGS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun olarak merak edilenler arasında yer alıyor. Yaz tatili ne zaman bitecek merak eden öğrenci, öğretmen ile veliler yoğun şekilde MEB Takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman, hangi tarihte başlayacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

OKULLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak ve yaz tatili ne zaman bitecek sorularının yanıtları şöyle;