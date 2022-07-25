OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? | MEB Takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman, hangi tarihte başlayacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?

"Okullar ne zaman açılacak?" sorusu Liselere Geçiş (LGS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun olarak merak edilenler arasında yer alıyor. Yaz tatili ne zaman bitecek merak eden öğrenci, öğretmen ile veliler yoğun şekilde MEB Takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman, hangi tarihte başlayacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak ve yaz tatili ne zaman bitecek sorularının yanıtları şöyle;
MEB takvimine göre okulların - liselerin açılacağı tarihler şu şekilde;
Başlangıç: 12 Eylül 2022
Bitiş: 20 Ocak 2023