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Giriş Tarihi: 25.7.2022 20:24 Son Güncelleme: 25.7.2022 20:24

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? | MEB Takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman, hangi tarihte başlayacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?

Yaz tatili tüm hızıyla devam ederken bugün açıklanan LGS tercih sonuçları sonrası “okullar ne zaman açılacak?” sorusu merak konusu olmaya başladı. Yaz tatili ne zaman bitecek merak eden öğrenciler MEB Takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman, hangi tarihte başlayacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? sorusu üzerinden araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile okullar ne zaman, hangi tarihte başlayacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? | MEB Takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman, hangi tarihte başlayacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?

"Okullar ne zaman açılacak?" sorusu Liselere Geçiş (LGS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun olarak merak edilenler arasında yer alıyor. Yaz tatili ne zaman bitecek merak eden öğrenci, öğretmen ile veliler yoğun şekilde MEB Takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman, hangi tarihte başlayacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

OKULLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak ve yaz tatili ne zaman bitecek sorularının yanıtları şöyle;


OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB takvimine göre okulların - liselerin açılacağı tarihler şu şekilde;

1.DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR - BİTİYOR?

Başlangıç: 12 Eylül 2022

Bitiş: 20 Ocak 2023



ARA TATİL NE ZAMAN?

1.Ara Tatil

Başlangıç: 14 Kasım 2022

Bitiş: 18 Kasım 2022



YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Başlangıç: 23 Ocak 2023

Bitiş: 3 Şubat



2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR - BİTİYOR?

Başlangıç: 6 Şubat 2023

Bitiş: 16 Haziran 2023



2. ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR - BİTİYOR?

Başlangıç: 17 Nisan 2023

Bitiş: 20 Nisan 2023

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? | MEB Takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman, hangi tarihte başlayacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?
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