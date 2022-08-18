Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB takvimi ile yanıt buldu! 2022 2023 MEB takvimi ile Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 18.8.2022 13:40

Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB takvimi ile yanıt buldu! 2022 2023 MEB takvimi ile Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı, ayın kaçında?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaz tatilinin bitmesine kısa süre kaldı. MEB 2022 takviminde 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayarak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Peki Okullar ne zaman açılacak? 2022 2023 MEB takvimi ile Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı, ayın kaçında? İşte yanıtı

Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB takvimi ile yanıt buldu! 2022 2023 MEB takvimi ile Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı, ayın kaçında?

Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitecek sorusu MEB takvimi ile yanıt buldu. 5-9 Eylül tarihlerinde anaokulları ve 1. sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası oluyor. Uyum eğitim haftası eğitim ve öğretim yılından bir hafta önce başlıyor. Peki Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte, ayın kaçında?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Eylül'ün 12'sinde başlayacak.

2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi 12.06.2023 tarihinde sona erecek.

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Anaokulları ve 1. sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Uyum eğitim haftası eğitim ve öğretim yılından bir hafta önce başlıyor.

2023 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatili 23.01.2023 - 03.02.2023 tarihleri arasında olacak.

ARA TATIL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatili Kasım ayının 14-18 tarihleri arasında, ikinci ara tatil ise Nisan'ın 17-20 tarihlerinde gerçekleşecek.

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Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB takvimi ile yanıt buldu! 2022 2023 MEB takvimi ile Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı, ayın kaçında?
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