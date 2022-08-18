Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB takvimi ile yanıt buldu! 2022 2023 MEB takvimi ile Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı, ayın kaçında?

Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitecek sorusu MEB takvimi ile yanıt buldu. 5-9 Eylül tarihlerinde anaokulları ve 1. sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası oluyor. Uyum eğitim haftası eğitim ve öğretim yılından bir hafta önce başlıyor. Peki Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte, ayın kaçında?