Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2021-2022 takvimi ile "Okullar ne zaman ayın kaçında kapanacak?" sorusuna yanıt verdi!
Giriş Tarihi: 8.6.2022 14:09 Son Güncelleme: 8.6.2022 14:09

Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2021-2022 takvimi ile "Okullar ne zaman ayın kaçında kapanacak?" sorusuna yanıt verdi!

Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2021-2022 takvimi ile Okullar ne zaman ayın kaçında kapanacak? sorusuna yanıt verdi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu da yanıt buldu. Haziran ayında ilk hafta geride kalırken öte yandan öğrenciler karnelerini alacakları gün için adeta geri sayıma geçti. Karnelerini alacakları günü bekleyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri MEB takvimiyle duyurulan tarihi şimdilerde gündeme taşıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? İşte o tarih ve detaylar...

Okulların kapanacağı tarihte artık sona gelindi. Karnelerini alacak olan öğrenciler bu noktada MEB takvimi ile duyurulan tarihi araştırıyor. Bu noktada ise "Okullar ne zaman kapanacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bilindiği üzere ilkokul, ortaokul ve liselerde ikinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başladı. Peki, Okullar ne zaman ayın kaçında kapanacak? İşte detaylar...

Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2021-2022 takvimi ile Okullar ne zaman ayın kaçında kapanacak? sorusuna yanıt verdi!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2022?

Okulların kapanış tarihi 2022 MEB çalışma takvimi ile eğitim – öğretim yılı başından belli oldu. Kasım ayında 9 günlük eğitim molası veren öğrenciler Nisan ayında tekrar ara tatile çıkmıştı. Şimdi ise gözler yaz tatiline çevrildi.

Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2021-2022 takvimi ile Okullar ne zaman ayın kaçında kapanacak? sorusuna yanıt verdi!

2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönemin sonuna yaklaşılırken sistemde son notlar da girilmeye başlandı. Haziran ayında kapanacağı bilinen okullarda karne günü tarihi 17 Haziran 2022 Cuma günü olarak belirlendi.

Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2021-2022 takvimi ile Okullar ne zaman ayın kaçında kapanacak? sorusuna yanıt verdi!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2022?

17 Haziran Cuma günü Yaz tatiline çıkacak olan öğrencilerin 3 aylık tatili sonucunda yeni eğitim öğretim yılı tarihi de belli oldu. Buna göre öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılına 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2021-2022 takvimi ile "Okullar ne zaman ayın kaçında kapanacak?" sorusuna yanıt verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA