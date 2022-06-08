Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2021-2022 takvimi ile "Okullar ne zaman ayın kaçında kapanacak?" sorusuna yanıt verdi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu da yanıt buldu. Haziran ayında ilk hafta geride kalırken öte yandan öğrenciler karnelerini alacakları gün için adeta geri sayıma geçti. Karnelerini alacakları günü bekleyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri MEB takvimiyle duyurulan tarihi şimdilerde gündeme taşıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? İşte o tarih ve detaylar...

Okulların kapanacağı tarihte artık sona gelindi. Karnelerini alacak olan öğrenciler bu noktada MEB takvimi ile duyurulan tarihi araştırıyor. Bu noktada ise "Okullar ne zaman kapanacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bilindiği üzere ilkokul, ortaokul ve liselerde ikinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başladı. Peki, Okullar ne zaman ayın kaçında kapanacak? İşte detaylar...