Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2021-2022 takvimi ile "Okullar ne zaman ayın kaçında kapanacak?" sorusuna yanıt verdi!

Okulların kapanacağı tarihte artık sona gelindi. Karnelerini alacak olan öğrenciler bu noktada MEB takvimi ile duyurulan tarihi araştırıyor. Bu noktada ise "Okullar ne zaman kapanacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bilindiği üzere ilkokul, ortaokul ve liselerde ikinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başladı. Peki, Okullar ne zaman ayın kaçında kapanacak? İşte detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2022?
Okulların kapanış tarihi 2022 MEB çalışma takvimi ile eğitim – öğretim yılı başından belli oldu. Kasım ayında 9 günlük eğitim molası veren öğrenciler Nisan ayında tekrar ara tatile çıkmıştı. Şimdi ise gözler yaz tatiline çevrildi.
2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İkinci dönemin sonuna yaklaşılırken sistemde son notlar da girilmeye başlandı. Haziran ayında kapanacağı bilinen okullarda karne günü tarihi 17 Haziran 2022 Cuma günü olarak belirlendi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2022?
17 Haziran Cuma günü Yaz tatiline çıkacak olan öğrencilerin 3 aylık tatili sonucunda yeni eğitim öğretim yılı tarihi de belli oldu. Buna göre öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılına 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.