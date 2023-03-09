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Giriş Tarihi: 9.3.2023 13:02 Son Güncelleme: 9.3.2023 13:04

Okullarda 8 Mart buluşması… Haklarını aktarıp KADES’i anlattılar…

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için okullarda ve kurulan stantlarda bilgilendirmeler yaptıkları kadınlara haklarını ve KADES Uygulaması’nı anlattı.

Emir SOMER Emir SOMER
Okullarda 8 Mart buluşması… Haklarını aktarıp KADES’i anlattılar…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar için mesaideydi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde 39 ilçede kadınlara yönelik çalışmalar yürütüldü.

İlçe emniyet müdürlüklerine bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri; kadına karşı şiddete dikkat çekmek ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirmeler yaptı. Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) farkındalığın artırılması için anlatımlarda bulunuldu.

KADES'İN TANITIMINI YAPTILAR

Cep telefonlarında KADES Uygulaması bulunmayan kadınların KADES Uygulaması'nı indirmeleri ve KADES'e giriş yapmaları sağlandı. Broşürleri dağıtılan KADES Uygulaması'nın geniş kapsamlı tanıtımı da yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından okullarda, alışveriş merkezlerinde, toplu ulaşım durakları ile araçlarında ve kalabalığın yoğun olduğu noktalarda kadın vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Komiser Betül Tuğcu; bir anaokulunda ve farklı noktalarda oluşturulan stantlarda bilgilendirmeler yaptığı kadınlara haklarını anlattı ve KADES Uygulaması'nı tanıttı.

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Okullarda 8 Mart buluşması… Haklarını aktarıp KADES’i anlattılar…
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