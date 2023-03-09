Okullarda 8 Mart buluşması… Haklarını aktarıp KADES’i anlattılar…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar için mesaideydi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde 39 ilçede kadınlara yönelik çalışmalar yürütüldü.
İlçe emniyet müdürlüklerine bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri; kadına karşı şiddete dikkat çekmek ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirmeler yaptı. Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) farkındalığın artırılması için anlatımlarda bulunuldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından okullarda, alışveriş merkezlerinde, toplu ulaşım durakları ile araçlarında ve kalabalığın yoğun olduğu noktalarda kadın vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Komiser Betül Tuğcu; bir anaokulunda ve farklı noktalarda oluşturulan stantlarda bilgilendirmeler yaptığı kadınlara haklarını anlattı ve KADES Uygulaması'nı tanıttı.