Okullarda 8 Mart buluşması… Haklarını aktarıp KADES’i anlattılar…

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından okullarda, alışveriş merkezlerinde, toplu ulaşım durakları ile araçlarında ve kalabalığın yoğun olduğu noktalarda kadın vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.