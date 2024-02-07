Okullarda göz enfeksiyonu alarmı

EtlikŞehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Seda Çevik Kaya, okullarda göz hastalıkları enfeksiyonlarında artış yaşandığını duyurdu. Op. Dr. Kaya, okulların açılmasıyla çocukların birbirleriyle temasının yoğunlaştığını, bu nedenle göz enfeksiyonlarının sık görülmeye başladığını belirtti. Kaya, "Çocukların oyun oynarken yakınlaşması göz enfeksiyonlarında da gribal enfeksiyon gibi hızlıca bulaşa neden oluyor. Adeno göz virüsü de damlacık ve temas yoluyla bulaşıyor. Rahatsızlık gözde kaşıntı, batma, sulanma ile ortaya çıkıyor. Korneayı tutup, leke bırakabiliyor. Belirtiler iki hafta sürüyor. Bu süreçte lens takılmamalı, makyaj yapılmamalı. Başkalarının makyaj malzemeleri kullanılmamalı. Eller göze götürülmemeli. Aileden biri kapıyor, sonra bütün aile takipli hasta oluyor" uyarılarında bulundu. Kaya, "Gerekli gördüklerimize damla başlatıyoruz. Ebeveynler damladan önce ellerini yıkamalı. Ortak kullanım eşyaları, musluklar, kapı kolları enfeksiyon durumunda temizlenmeli" dedi.