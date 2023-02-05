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Giriş Tarihi: 6.2.2023

Olay yerinde unutulan yaralı 10 saat sonra öldü

Olay yerinde unutulan yaralı 10 saat sonra öldü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün gece, 36 yaşındaki Halil Patan'ın kullandığı araç, Yeni Mahalle kavşağında önceki gece 04.30 sıralarında kaza yaptı. Elektrik direğine çarpan otomobilde kimsenin olmadığını gören polis, sürücünün olay yerinden kaçtığını düşündü. Araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Dün saat 14.30 sıralarında olay yerinin yakınlarında yolun altında kalan arazide yerde bir kişi olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralı halde bulduğu Halil Patan'ı, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Halil Patan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Karasu'da restoran işleten Halil Patan'ın kazanın ardından araçtan çıktığı, olay yerinin yakınlarında baygınlık geçirerek yere yığıldığı düşünülüyor. Kazadan 10 saat sonra bulunan Halil Patan'ın olay yerinde unutulması büyük ihmal olarak değerlendiriliyor. DHA

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Olay yerinde unutulan yaralı 10 saat sonra öldü
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