Olayların adamı Nouma’nın başı dertte! Trafikte küfür edip parmak hareketi yaptı

ORTA PARMAKLI HAREKET

Yine iddiaya göre ilerleyen trafikte yan yana gelen iki sürücü sözlü tartışmaya girdi. Diğer aracın sürücüsü Akın Abay, Etiler polis merkezine giderek Pascal Nouma'nın kendisine el yapıp 'F... you' şeklinde hakaret ettiğini söyleyerek şikâyetçi oldu. İfadesi alınan Pascal Nouma ise yaya geçidinde yayalara yol verdiğini, aralarında herhangi bir şekilde sözlü tartışma olmadığını söyledi. Sürücünün kendisine el hareketleriyle bir şeyler yaptığını söyleyen Pascal Nouma, sürücünün kendisinden neden şikâyetçi olduğunu anlamadığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.