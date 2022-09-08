Olayların adamı Nouma’nın başı dertte! Trafikte küfür edip parmak hareketi yaptı

Dj'lik yapan eski Beşiktaş'lı futbolcu Pascal Nouma, 23 Ocak Günü İstanbul Etiler'de lüks marka alıcıyla ilerliyordu. Öğle saatlerinde yaya geçidine yaklaşan oyuncu, aracını durdurup yayaların geçmesine izin verdi.
İddiaya göre bu sırada Pascal Nouma'nın arkasındaki başka bir sürücü, ünlü sporcuya korna çalarak tepki gösterdi ve ilerlemesini söyledi. Aynadan kendisine yapılan hareketi gören Pascal Nouma yine iddiaya göre diğer sürücü küfür ederek orta parmağını gösterip el hareketi yaptı.
ORTA PARMAKLI HAREKET
Yine iddiaya göre ilerleyen trafikte yan yana gelen iki sürücü sözlü tartışmaya girdi. Diğer aracın sürücüsü Akın Abay, Etiler polis merkezine giderek Pascal Nouma'nın kendisine el yapıp 'F... you' şeklinde hakaret ettiğini söyleyerek şikâyetçi oldu. İfadesi alınan Pascal Nouma ise yaya geçidinde yayalara yol verdiğini, aralarında herhangi bir şekilde sözlü tartışma olmadığını söyledi. Sürücünün kendisine el hareketleriyle bir şeyler yaptığını söyleyen Pascal Nouma, sürücünün kendisinden neden şikâyetçi olduğunu anlamadığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.