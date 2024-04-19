Öldü zannettiği annesi, teyzesi çıktı

Daha 17 günlük bebekken Antalya'da evlatlık verilen 26 yaşındaki Uğur Yeşilçimen, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Uğur'u evlatlık veren Hüseyin Dere yayına bağlanarak, "Uğur'un annesinin adı Burçin" dedi. Yayına ihbar yağdı. Bir ihbarcı, "Uğur'un annesi Burçin öldü" dedi. Uğur gözyaşlarına boğuldu. Ancak 'öldü' denilen Burçin'in talihsiz gencin teyzesi olduğu, biyolojik annesinin ise yaşadığı tespit edildi.Esra Erol, Uğur'u gerçek annesi Banu'ya kavuşturdu. Stüdyoda mutluluk gözyaşları sel oldu. Banu hayat hikâyesini anlattı, Türkiye şoke oldu. Esra Erol'un ulaştığı anne Banu, istemediği ve kendisini mağdur eden biriyle evlendirildiğini, kocasından kaçmak için ölen kız kardeşinin kimliğiyle yaşadığını söyledi. Sahte kimlik kullandığı için cezaevine bile girdiğini belirten anne Banu, "Ben çok çektim. Evladım için buraya geldim. Her şeyin başı Hüseyin Dere. Hüseyin Dere'nin eşi, benim çocuğumun bakıcısıydı. Gazinocular tarafından zorla tutuldum. Paramı vermediler. Bakıcı parasını veremiyordum. İlk çocuğum bakıcıdaydı. Gazinodan parayı alamayınca Hüseyin Dere çocuğumu vermedi. Benim gerçek adım Banu. Kardeşim Burçin'in kimliğiyle yaşadım yıllarca. 1991 yılında tecavüze uğradım. Bana sahip çıkmadılar. O da yetmezmiş gibi istemediğim adamla evlendirdiler. O adam beni bulamasın diye sahte kimlik kullandım. Şu anki aklım olsa ben çocuklarıma sahip çıkardım. Şimdi oğlum Uğur'u buldum, ilk çocuğum Musa'yı da 5 yaşından beri görmüyorum. Ona da kavuşmak istiyorum" dedi. Öte yandan Uğur, kardeşini ve kuzenini de buldu.