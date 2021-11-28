Öldüren ameliyat için soruşturma

İstanbulEyüp'teki bir özel hastanede obezite nedeniyle yağ aldırma ameliyatına alınan Melahat Korkmaz (55) 8 saatlik operasyonun ardından girdiği yoğun bakımdaki 55 günlük mücadelesini kaybetti. Ailesi, ameliyatta Korkmaz'ın bağırsağının 5 yerden delindiği, vücudunun bu nedenle iltihap oluşturduğu ve diğer organların zedelendiği iddiasıyla hastane ve doktordan şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde 5 çocuk annesi Korkmaz'ın ameliyat sonrası bağırsağının günlerce dışarıda kaldığı şeklindeki şok iddia da yer alıyor. 5 çocuk annesi Korkmaz'ın ölümüyle ilgili açılan soruşturma sürüyor.