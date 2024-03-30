Haberler Yaşam Haberleri Öldüresiye dayağa 20 yıl istendi
Giriş Tarihi: 31.3.2024

Öldüresiye dayağa 20 yıl istendi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Öldüresiye dayağa 20 yıl istendi
Konya'nın Meram İlçesi'nde Mayıs 2021'de yaşanan olayda lise öğrencisi Muhammet Ali Bakırcı, bir grup arkadaşıyla Alakova Mahallesi'ndeki evlerine yakın bir parkta otururken, yanına gelen 3 kişi tarafından zorla arabaya bindirilip kaçırıldı. Şüpheliler, Bakırcı'yı demir çubuklarla öldüresiye dövdü. Saatlerce sürünerek yardım isteyen Bakırcı, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Bakırcı, tedavi olduktan sonra ise şüphelilerden şikayetçi oldu. Savcılık mütalaasında, sanıklar hakkında 20 yıla kadar hapis istedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Öldüresiye dayağa 20 yıl istendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA