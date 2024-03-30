Öldüresiye dayağa 20 yıl istendi

Konya'nın Meram İlçesi'nde Mayıs 2021'de yaşanan olayda lise öğrencisi Muhammet Ali Bakırcı, bir grup arkadaşıyla Alakova Mahallesi'ndeki evlerine yakın bir parkta otururken, yanına gelen 3 kişi tarafından zorla arabaya bindirilip kaçırıldı. Şüpheliler, Bakırcı'yı demir çubuklarla öldüresiye dövdü. Saatlerce sürünerek yardım isteyen Bakırcı, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Bakırcı, tedavi olduktan sonra ise şüphelilerden şikayetçi oldu. Savcılık mütalaasında, sanıklar hakkında 20 yıla kadar hapis istedi.