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Giriş Tarihi: 26.8.2022 11:34 Son Güncelleme: 26.8.2022 11:38

Öldürülen çobanın koyunları da öldürüldü

Van’da silahla vurulmuş halde bulunan çobanın 20 koyunun da silahla öldürüldüğü ortaya çıktı Van Muradiye’de dün arazide silahla vurulmuş cesedi bulunan 23 yaşındaki çoban Mehmet Kaya’nın, 20 koyunun öldüğü 20'sinin de yaralandığı ortaya çıktı.

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Öldürülen çobanın koyunları da öldürüldü

Muradiye ilçesine bağlı Uluşar Mahallesi'nde çobanlık yapan Mehmet Kaya, hayvan otlattığı arazide dün silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çobanı vurduğu değerlendirilen ve olay yerinden kaçarak saklanmaya çalışan 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ederken, ekipler tarafından arazideki araştırmada çobanın hayatını kaybettiği bölgede kurşunların isabet ettiği 20 koyunun öldüğünü, 20'sinin de yaralandığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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