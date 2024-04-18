Öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı

Dün saat 16.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak'ta meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir şahıs taksici Yaşar Yanıkyürek'in (58) kullandığı ticari taksiye binmiş, taksici ve yabancı uyruklu şahıs taksi ücreti konusunda tartışma çıkmıştı.

Şahıs, Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak araçtan atıp, araçla birlikte kaçmıştı. Yanıkyürek olay yerinde hayatını kaybetmiş. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda şüpheli Y.B. (42) kısa süre içinde olayda kullandığı bıçakla ve taksiyle birlikte yakalanmıştı.

Taksici Yaşar Yanıkyürek'in cenazesi evinde helallik alındıktan sonra geniş güvenlik önlemi altında Beyoğlu Yenişehir Çarşı Camii'ne getirildi. Cenazede taziyeleri eşi Reyhan Yanikyürek, iki oğlu Selahattin ve Serhat Yanıkyürek kabul etti. Cenazeye Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, Şoförler Federasyonu Başkanı Eyüp Aksu, Roman Dernekler Başkanları ve taksici arkadaşları katıldı.

Taksicilerin can güvenliği için acilen kabin olayının hayata geçirilmesi ve taksiciler emniyet kemeri mecburiyetinin de kaldırılması istendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Feriköy mezarlığında toprağa verildi.