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Giriş Tarihi: 4.8.2023 13:41 Son Güncelleme: 4.8.2023 13:48

Öldürülmeden önce üvey babasından helallik aldı

Adana’da Abdullah Yavuz önceki gece kimliği belirsiz kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Yavuz’un cinayetten önce üvey babasına giderek, “Ölümlü dünya baba. Hakkını helal et” dediği ortaya çıktı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Öldürülmeden önce üvey babasından helallik aldı

Adana'da 24 yaşındaki Abdullah Yavuz, önceki gece sokak ortasında kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis katil zanlılarını her yerde ararken Yavuz'u büyüten üvey babası Tahir Yesin (71), "Dün muhtarlıkta çay ocağında otururken; sanki öleceğini biliyormuş gibi geldi elimi öptü. Hakkımı helal etmemi istedi. Ne olduğunu sordum. Bana, 'Ölüm kalım meselesi baba. Ne olur, ne olmaz' dedi. Ben de hakkımı helal ettim. Saatler sonra bıçaklandığını duydum. Onu daha 7 yaşındayken yanıma aldım ve büyüttüm. Bu yaşına kadar getirdim" dedi.

"HAKKINI HELAL ET"

Olay, saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde üvey babası Tahir Yesin'e "Ölümlü dünya baba. Hakkını helal et" dedikten sonra evden çıkan Abdullah Yavuz, sokakta arkadaşlarıyla buluştu. Bu sırada yanına gelen bir şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle Yavuz ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Yavuz'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yavuz, kanlar içinde yere yığıldı.

KATİL ZANLILARI ARANIYOR

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yavuz, ambulansla yakındaki bir hastaneye götürüldü. Yolda kalbi duran Yavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavuz'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Abdullah Yavuz'un Seyhan ilçesi Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

"SANKİ ÖLECEĞİNİ BİLİYORDU"

Gülpınar Mahalle Muhtarı Tahir Yesin, üvey oğlunun iki yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, "Defalarca afettim onu ama bir türlü bu pislikten kurtaramadım. 20 gündür hiçbir şey yiyip, içmiyordu. Dün muhtarlıkta çay ocağında otururken; sanki öleceğini biliyormuş gibi geldi elimi öptü. Hakkımı helal etmemi istedi. Ne olduğunu sordum. Bana, 'Ölüm kalım meselesi baba. Ne olur, ne olmaz' dedi. Ben de hakkımı helal ettim. Saatler sonra bıçaklandığını duydum. Onu daha 7 yaşındayken yanıma aldım ve büyüttüm. Bu yaşına kadar getirdim" diye konuştu.

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Öldürülmeden önce üvey babasından helallik aldı
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