Öldürüp hurma bahçesine bırakmıştı: Katil tutuklandı

POLİS, ZANLININ ARKADAŞININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Ekipler, olay sırasında Hazar Ç'nin yanında bulunduğunu belirlediği arkadaşı Sercan Ö'yü de yakalamak için çalışma başlattı. Hazar Ç. ile Sercan Ö'nün hırsızlıkla ilgili konuşmak için maktulle buluşup aracına bindikleri, daha sonra arka koltuktaki şüphelilerden Hazar Ç'nin bıçakla saldırıyı gerçekleştirdiği bildirildi. Cinayetin ardından Hazar Ç'nin aracın direksiyonuna geçip cesedi yakındaki başka bir bahçeye götürdüğü, daha sonra araçtan indirdiği cesedin üzerini çalıyla kapatıp aracı da terk ederek arkadaşıyla olay yerinden kaçtığı belirtildi.