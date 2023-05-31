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Giriş Tarihi: 1.6.2023

Öldürüp yaktılar, naylona sarıp yol kenarına attılar

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Öldürüp yaktılar, naylona sarıp yol kenarına attılar
KONYA'NIN Kulu ilçesinde, öldürülüp yakılan bir kadın ile bir erkeğin cesedi, naylona sarılıp yol kenarına atıldı. Dün sabah, Ankara karayolunun 125'inci kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi kavşağından geçenler, yol kenarındaki bir ağacın altında, naylona sarılmış iki ceset bulunduğunu gördü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, üzerlerinden kimlik çıkmayan cesetlerin 30-35 yaşlarındaki bir kadın ve bir erkeğe ait olduğunu, başka bir yerde vurularak öldürüldükten sonra yakıldıklarını, ardından da naylona sarılıp ağacın altına bırakıldıklarını belirledi. Cesetler, jandarma olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından, otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Öldürüp yaktılar, naylona sarıp yol kenarına attılar
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