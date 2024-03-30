Öldürüp yol kenarına attılar

Gaziantep'te, önceki gece D-400 karayolunun Nizip yönü 11'inci kilometresinde, yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri, kadının silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldüğünü belirledi. Başka bir yerde öldürüldükten sonra, bulunduğu yere getirilerek atıldığı tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli tıpta yapılan kimlik tespiti sonrası öldürülen kadının Şanlıurfa Birecik nüfusuna kayıtlı 32 yaşındaki Naciye Cengiz olduğu belirlendi. Cengiz'in cansız bedeni, tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.