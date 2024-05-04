Ölen hastanın yakınları sağlık görevlilerine saldırdı: 3 gözaltı

Olay saat 18.30 sıralarında Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, palyatif servisinde tedavi gören bir hasta yaşamını yitirdi.

Kalabalık bir şekilde ölen hastanın yanına girmek isteyen yakınlarına hastane personeli izin vermedi. Sağlık ve güvenlik görevlilerine saldırarak darbeden kişiler ihbar üzerine olay yerine ilk giden polis ekibine de karşı koydu.

Kısa sürede hastaneye asayiş, çevik kuvvet ve yunus ekipleri sevk edildi. Polislerin biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdiği ölen hasta yakınlarından 3 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı olayı ile ilgili polis soruşturma başlattı.