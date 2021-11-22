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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Ölen sürücüye ve otoparktaki aracına trafik cezası kesmişler

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Ölen sürücüye ve otoparktaki aracına trafik cezası kesmişler
İki yıl önce hayatını kaybeden Zafettin Azman'ın aracına trafik cezası kesildi. Üstelik Azman'ın aracı da seyir halinde değil otoparkta duruyordu. Vefat eden babasına gelen trafik cezasıyla şoke olan Üstün Azman soluğu adliyede aldı. Hakimlik, "İhlalin ne olduğu ifade edilmedi, ölüye de ceza kesilemez" diyerek 144 liralık cezayı iptal etti. Aile avukatı Berk Bahadır, aracın otoparkta olduğunu, kullanılmadığını belirterek, "Böyleyken gıyabında trafik işaretlerine uymamaktan ceza kesildi. Bu karar emsal oluşturmuştur" dedi.

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Ölen sürücüye ve otoparktaki aracına trafik cezası kesmişler
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