Olimpos yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini bekliyor

Kazı işlemleri tamamlanan Olympos Antik Kenti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vali Hulusi Şahin'in katılımı ile ziyarete açıldı. Olympos Antik Kentinde gerçekleştirilen Olympos Karşılama Merkezi açılışında AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca Kaymakamı Tekir Erdemir ile turizm sektörü temsilcileri katıldı. Vali Hulusi Şahin ülkemizde geçtiğimiz yıllarda ziyaret ettiği Olympos Antik Kenti'nde bugün üç katı kadar bir tarihi eser toprak altından gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmde 2023 yılını rekorlarla dolu bir yıl olarak geride bıraktıklarını söyledi. 2024 yılında hedeflerinin 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini de belirten Bakan Ersoy, "Antalya'da rekor kırarak tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştık. Bu başarılar kesinlikle tesadüf değil. Biz hedefleri belirlerken bir strateji, bir planlama ortaya koyuyoruz. Gerçekleştirilen açılış bu süreçte turizmi 12 aya yaymak ve nitelikli turizmi güçlendirmek adına attığımız adımlarda en önemli çalışmalarımızdan biri oldu" dedi.

2 YILDA 800 KAZI TAMAMLAYACAĞIZ

Bakan Ersoy, son 60 yılda Türkiye'de arkeoloji ile ilgili yapılanlara eşdeğer işi önümüzdeki 4 yılda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Antalya'yı merkeze alan 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında arkeolojik çalışma sayısını yıllık 720'ye yükselttiklerini de belirten Bakan Ersoy, "Şu anda dünyada son bir yıl içerisinde en çok kazı ve kurtarma çalışması yapılan ülke Türkiye'dir. Bu sayıyı 2024 yılında 750'ye 2026'ya kadar da yıllık 800'e çıkarmayı planlıyoruz. 2028 yıl sonuna kadar Antalya'daki arkeolojik alanlarımıza kazılar, restorasyon ve çevre düzenlemeleri için 5 buçuk milyar lira ödenek ayırdık" ifadelerini kullanarak konuşmasının sonunda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Yeni otopark, karşılama ofisi, jandarma karakolu, hediyelik eşya satış ofisi, kafeterya ve gişesiyle yenilenen Olimpos Karşılama Merkezinin açılışının ardından Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet antik kentte incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.