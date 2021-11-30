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Giriş Tarihi: 1.12.2021

Ölmeden 3 kişinin adını yazdı

Ölmeden 3 kişinin adını yazdı
Bartın'da yaşayan 31 yaşındaki Songül Sarı, önceki gün öğle saatlerinde evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesi, polise ihbarda bulundu. Önceki gün polisin yanı sıra aile bireyleri de kendi imkanlarıyla Sarı'yı aramaya başladı. Aile, evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Daşboğazı mevkisindeki bir bahçede, 6 metre derinliğindeki su kuyusunda Sarı'nın cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kuyunun girişine kalemle yazı yazıldığını tespit etti. Sarı'nın duvara kalemle aile üyelerinden 3 kişinin ismini yazıp, ölümünden bu kişileri sorumlu tuttuğu belirtildi. 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA

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Ölmeden 3 kişinin adını yazdı
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