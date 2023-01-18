Ölmek üzereyken bulunan yavru vaşak iyileşti

'DOĞAYA HAZIR DEĞİL'

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oytun Okan Şenel ise "Vaşak, koruma altındaki bir tür. Böyle türler hastanemize geldiğinde açıkçası biz de heyecanlanıyoruz. Çünkü neslinin artık tehlike altında olduğunu bildiğimiz bu türlerin, en azından yaşamlarının devamı için bir katkı sunabilmek bizi mutlu ediyor" dedi. Yeni doğan vaşakların 10 ay boyunca annelerinin yanında olması gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Şenel, "Kış sonrasında doğuyorlar ve bir sonraki kışı bile anneleriyle geçiriyorlar. O süreçte hayata, yaşamaya ve beslenmeye dair her şeyi annelerinden öğreniyorlar. Ancak bizim vaşağımız bütün bu süreçleri bizim yanımızda geçirdi. Ve kendisi henüz 7 aylık, diğer 3 ayı bile annesinin yanında geçiriyor olması gerekirdi. Bunların hiçbirini öğrenmediği için doğaya hiçbir şekilde hazır değil ama hastanemizdeki imkanlarla artık ona yetemeyeceğimiz için şimdi biraz daha rahat edebileceği, fakat yine gözlem altında olabileceği bir bölgeye onu uğurlamaya hazırlanıyoruz. Bizim yaban hayvanlarına yönelik rehabilitasyon çalışmalarında her zaman umudumuz ve hedefimiz, hayvanların doğalarına dönmesi. Yaban hayvanlarının mutlu oldukları ve gerçekten doğal davranışlarını sergileyebildikleri yegane yer, tamamen özgür oldukları doğa ama vaşak özelinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleriyle biyologların da görüşü doğrultusunda ortak akılla hareket etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.