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Giriş Tarihi: 29.7.2022 13:45

Ölü doğan bebeğini çöpe atan annenin ifadesine ulaşıldı!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Ölü doğan bebeğini çöpe atan annenin ifadesine ulaşıldı!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması 22 Temmuz Cuma günü saat 12.00 sıralarında Bahçelievler İlçesi'ne bağlı Çoban Çeşme Mahallesi'nde açıldı. Bir adreste doğum yapan bir kadının, ölü doğan bebeğini gömdüğü iddiası üzerine inceleme başlatıldı. V.S.K. isimli kadının ailesinden gizli bir şekilde banyoda doğum yaptığı, ölü doğan bebeğini bir gün önce gece 01.00 sıralarında çöp poşeti içerisinde çöp konteynerine bıraktığı belirlendi.

"ÖLDÜRMEDİM, ÖLÜ DOĞDU"

Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli anne V.S.K. hakimlikte verdiği ifadesinde "Ben öldürmedim, kendisi ölü doğdu. Nefes almıyordu, nefes alıp kendine gelmesini bekledim ancak kendine gelmedi. Ben de o şekilde görünce korktum. Çok ince bir bebekti, panikleşip poşete koydum" dedi.
Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin tecavüze uğradığını onun şokunu atlatmadan hamile olduğunu öğrendiğini belirterek "Ailesine söyleyemedi. Şok içindedir, doğum sonrası oluşacak sağlık sorunları nedeni ile öncelikle serbest bırakılmasını aksi halde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

Şüpheli V.S.K, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan deliller bulunması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Atık Merkezi'nde bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Ölü doğan bebeğini çöpe atan annenin ifadesine ulaşıldı!
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