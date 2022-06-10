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Giriş Tarihi: 11.6.2022

Ölüm nedeni şarj aleti

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Ölüm nedeni şarj aleti

Gaziosmanpaşa’da 18 yaşındaki Nurullah Beyazsu, cep telefonunun şarj aletini vermek istemediği yaşıtları tarafından silahla öldürüldü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Karayolları Mahallesi 579 Sokak'ta yaşanan olayda, istedikleri şarj aletini alamayan ikiliden biri, kısa süre içerisinde 4 arkadaşıyla tekrar Nurullah'ın yanına geldi. Kalabalık grup ile Beyazsu arasında arbede çıktı. 17 yaşındaki A.Ç. yanında getirdiği silahla Nurullah'ı ağır yaraladı. Talihsiz genç hastaneye kaldırılırken, şüpheli A.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralı halde sağlığına kavuşmak için gün sayan genç Nurullah, tüm çabalara rağmen 40 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Adli Tıp'taki otopsi işleminin ardından Nurullah Beyazsu'nun cenazesi memleketi Van'a gönderildi.

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Ölüm nedeni şarj aleti
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