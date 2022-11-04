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Giriş Tarihi: 5.11.2022

Ölüm tarihi netleşmeden serbest kalmamalıydı

Ayşe Kavak’ın katilinin serbest bırakılmasını hukukçular yanlış buldu: Ne zaman öldürüldüğü henüz kesinleşmeksizin geriye dönük 20 yıl zaman aşımı uygulanması ceza hukukuna aykırı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Ölüm tarihi netleşmeden serbest kalmamalıydı
Kayseri'de 21 yıl önce kiralık ev bakmak için çıktığı evine bir daha geri dönmeyen Ayşe Kavak'ı altınları ve cep telefonu için öldürüp kuyuya attığı ortaya çıkan katil çoban M.A.'nın zaman aşımından serbest kalması tartışmaları da beraberinde getirdi. Hukukçular olayı SABAH'a değerlendirdi:



GAİPLİK KARARI YOK
(Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu): Burada hukuka aykırı olan kısım, Ayşe Kavak'ın birinci ve ikinci derece yakınlarının kayıp olduğu süre içerisinde gaiplik kararı çıkartmamış olması. Yani kadının yıllarca bulunmaması halinde gaip ilanı gerekiyor. Medeni kanun çerçevesinde dava açılmış olması gerekiyor. Kadın yılarca nüfus kütüğünde sağ gözüktüğüne göre ne zaman öldürüldüğü henüz kesinleşmeksizin geriye dönük zaman aşımı uygulanması ceza hukukuna aykırıdır.



DOĞRU DEĞİL
(Ceza Hukukçusu Recep Güngör): Yeni kanunla birlikte zaman aşımı 30 yıla çıkarıldı. Buradaki temel sorun suçun işlendiği tarihte zaman aşımını 20 yıl olarak belirleyen 765 sayılı kanunun yürürlükte olması. Bu suçlarda devlet bu olayla ilgili dava açmamışsa, 20 yıl sonra dava düşer. Savcılığın ölüm tarihine ait net bir tarihi yoksa bunun araştırılması gerekir. Adli Tıp ne zaman öldüğünü tespit edebilir. Ölüm tarihi net olarak tespit edilmeden verilen bu karar isabetli olmamıştır. Bu kişi zaman aşımından serbest kalsa da vicdanlarda mahkûm edilmiştir.



DÜZENLEME ŞART
(Avukat Merve Mısır): Bugün zaman aşımı süresi 30 yıl olsa da, lehe olan kanun hükümleri uygulanır. Yani şüpheli suçu işlediği tarih olan 20 yıllık zaman aşımı süresinden faydalanacak, hakkında soruşturma yapılamayacak. Sonuçta o tarihte suçu işlemiş ama yakalanmamış. Kasten öldürme gibi toplumda infial yaratacak suçlarda zaman aşımı hükümlerinin kaldırılması, yasada yeni bir düzenleme yapılması şart.



ANNEMİN ADLİ TIP'TAKİ KEMİKLERİ SIZLADI
Ayşe Kavak'ın çocukları da katilin serbest kalmasına tepki gösterdi. Kızı Meral Kavak "Katilin yakalanıp zaman aşımından serbest kalması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu katil yıllarca annemin telefonunu kullanmış. Şu anda elini kolunu sallayarak geziyor. Aradan geçen zamanın suçların üzerini örtmesine izin verilmemeli. Annemin şu an Adli Tıp'ta olan kemikleri sızladı" diye konuştu. Oğlu emekli polis Uğur Kavak da "Bu kanunun yeniden gözden geçirilmesi lazım. İtiraz edeceğiz. Gerekirse AİHM'e bile gideceğiz" dedi.

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Ölüm tarihi netleşmeden serbest kalmamalıydı
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