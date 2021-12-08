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Giriş Tarihi: 9.12.2021

Ölümden yaşama Mocha’yla bağlandı

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
Ölümden yaşama Mocha’yla bağlandı

Köpek eğitmeni Cihan Akın’ın oğlu Ata, villanın havuzuna düştü. Ata’nın duran kalbi hastane yolunda yeniden atmaya başladı. Hayati risk iki günde geçti. Ancak çocuğun kaygılı hali sürdü. Baba, terapi köpeği Mocha ile her gün hastane bahçesinde oğluna gösteri yaptı. Mocha, şimdi Ata’nın en iyi dostu...

İstanbul Çekmeköy'de yaşayan Cihan Akın, 3.5 yaşındaki oğlu Ata'yı da yanına alarak İzmir Çeşme'deki bir villaya 4 köpeğe itaat eğitimi vermek için gitti. Köpek eğitmeni Akın, İstanbul'a dönüş hazırlığı yaparken oğlunun kayıp olduğunu fark etti. Minik Ata'yı su dolu havuzda yüzüstü yatarken bulan Akın sonrasında başından geçenleri şöyle anlattı:



Ev sahiplerinden biri havuza atlayarak Ata'yı çıkardı. Nabzına baktım yok. 'Ne olursa olsun bu çocuğu kurtaracağım' dedim ve ambulansı beklemedim. arabayla yola çıktık. Yol hastaneye kadar 12 dakika sürdü. 7'nci dakikada, 'ahhh' gibi bir ses çıkardı ve 'Baba beni kurtar gibi' yüzüme baktı. Kalp geri geldi ve ben müdahalemi sürdürdüm.



Çeşme Devlet Hastanesi'ne gittik. Dokuz Eylül Üniversitesi'ne sevk ettiler. 7 gün kaldık. Ertesi gün sabah bilinci yerine geldi. Hayati riski 48 saat sürdü. 3'üncü gün kaygılı olması nedeniyle terapi köpeğim Mocha'yı hastaneye getirttim. Hastane başhekiminden özel izinle hastane bahçesinde her gün, günde iki kez sabah ve akşam Mocha, Ata'ya moral verdi. Odanın camından gösteriyi izledi. Ata, şu anda köpeğiyle terapisini sürdürüyor. Köpeklerle vakit geçiren çocuklar psikolojik olarak daha güçlü ve cesaretli oluyorlar. Allah bana evladımı bağışladı. Sonraki süreçte de Mocha'nın bize müthiş katkısı oldu.

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Ölümden yaşama Mocha’yla bağlandı
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