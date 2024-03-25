Ölüme itilen göçmenleri Türk gemiciler kurtardı

İstanbul Merkezli Uluslararası gemi taşımacılığı yapan Beks Bodrum tanker gemisi, Tunus-Malta arasında seyir halindeyken, İtalya Sahil Güvenlik ekiplerinin; tahliye talebi bulunan bir mülteci botunun olduğu çağrısı üzerine verilen koordinatlara yönlendi. Fas-Malta arasında uluslararası sularda su alan mülteci botunu fark eden gemidekiler, boğulmak üzere olan 139 kişiye yardım etti. Manevra yaparak mülteci botuna yanaşan gemi, denize düşen ve teknede bulunan mültecileri kurtardı. İtalyan yetkililerle iletişime geçildikten sonra kurtarılanlar sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi. Korku dolu anlar, gemi personelinin cep telefonu kameralarına yansıdı.İstanbul'daki ofiste bulunan geminin kaptanlarından Tuncay Erdem, "Gemimiz İstanbul'dan kalkmıştı ve Tunus Limanı'na tahliyeye gidiyorduk. Kaptanın soğukkanlı güzel bir manevrasıyla batmak üzere olan teknedeki insanları gemiye aldı. Tam olarak 139 kişi, 3 kişi kayıp. 138'i erkek biri kadın olduğu raporlandı. Gemiye çıkanların sağlık durumları yerinde, direkt ilk müdahaleler yapıldı. Su, yiyecek temin edildi. Bütün ihtiyaçları karşılandı. Gemidekiler gelen İtalyan sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi" dedi. Tahliye edilen 139 kişi olduğunu söyleyen Özman, "Aralarında Suriyeli, Filistinli, Mısırlı, Etiyopyalı, Cezayirli farklı milletten insanlar vardı. Birisi kadındı ve Etiyopyalıydı. İtalya bayraklı bir gemi geldi. 139 kişi saydık, teslim ettik. Şuan yolumuza devam ediyoruz" dedi.