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Giriş Tarihi: 16.1.2022

Ölümlerin azalmasında en etkili silah aşı

AA
Ölümlerin azalmasında en etkili silah aşı
Türkiye'nin yaygın aşılamaya geçtiği 14 Ocak 2021'den bugüne kadar inaktif Sinovac, mRNA kaynaklı BioNTech ile Türk bilim insanlarınca geliştirilen TURKOVAC aşıları sayesinde hastaneye yatış, ölüm oranları azaldı. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Koronavirüs hasta sayısının artmasıyla doğal olarak hastaneye başvuran, yoğun bakıma gelen kişi sayısı da artıyor. Ama geçen seneye göre fazla değil. Hastalar evlerinde istirahat ederek geçiriyor. Bunun da en büyük nedeni aşılı vatandaş sayımızın çok olması. Giderek yayılan Omicron varyantı çok bulaşıcı ama çok öldürücü değil. Fakat bundan sonraki süreçte bunun çok öldürücü hale dönüp dönmeyeceğiyle ilgili elimizde net bir kanıt yok" dedi.

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Ölümlerin azalmasında en etkili silah aşı
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