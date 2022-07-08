Ölümlü içki zehirlenmelerinin firarisi yakalandı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir'de sahte içki imalathanesi tespit etti. Belirlenen adreste ve bir minibüsün içinde yapılan aramalarda 1 ton 300 litre etil alkol, 1 adet damıtma kazanı, 2 adet boş tank, 2 adet soğutma cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerini yaklaşık 400 bin lira olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı. İşlemleri devam eden şüphelilerden Murat Kandemir'in önceki yıllarda meydana gelen sahte içki zehirlenmelerine bağlı ölümlerin şüphelisi olduğu ve 19 suçtan arandığı ortaya çıktı.