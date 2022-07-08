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Giriş Tarihi: 8.7.2022 17:25 Son Güncelleme: 8.7.2022 17:39

Ölümlü içki zehirlenmelerinin firarisi yakalandı

Başakşehir'de sahte içki imalathanesine baskın düzenleyen polis ekipleri bin 300 litre etil alkol ele geçirirken, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin önceki yıllarda yaşanan sahte içkiye bağlı ölümlerin şüphelisi olarak aranan Murat Karademir olduğu ortaya çıktı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ölümlü içki zehirlenmelerinin firarisi yakalandı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir'de sahte içki imalathanesi tespit etti. Belirlenen adreste ve bir minibüsün içinde yapılan aramalarda 1 ton 300 litre etil alkol, 1 adet damıtma kazanı, 2 adet boş tank, 2 adet soğutma cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerini yaklaşık 400 bin lira olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı. İşlemleri devam eden şüphelilerden Murat Kandemir'in önceki yıllarda meydana gelen sahte içki zehirlenmelerine bağlı ölümlerin şüphelisi olduğu ve 19 suçtan arandığı ortaya çıktı.

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Ölümlü içki zehirlenmelerinin firarisi yakalandı
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