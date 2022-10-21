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Giriş Tarihi: 21.10.2022 18:31 Son Güncelleme: 21.10.2022 18:35

Ölümlü kavgada 3 kişi tutuklandı

İzmit Kemal Paşa Mahallesi'nde geçtiğimiz Çarşamba sabahı yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan 5 kişi adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Ölümlü kavgada 3 kişi tutuklandı

Kocaeli İzmit İlçesi Yalı Camii Sokakta geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde yaşanan olayda, İddialara göre; İki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen bir kişinin tabancasından çıkan kurşunlarla Emrah Akkuş (28) ve M.C.(28) yaralandı. Akkuş'a defalarca ateş eden ve yaralı halde tekmeleyen şüpheli ile olaya karşan diğer şüpheliler olay yerinden kaçtı.Emrah Akkuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ayağından yaralanan M.C. ise SEKA Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlananrak adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A ve B.T.E şahıslar serbest bırakılırken, A.A, Ö.K ve Ç.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ölümlü kavgada 3 kişi tutuklandı
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