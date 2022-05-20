‘Ölümün cezası bir gün mü?’

Konya'da 2 yıl önce, 17 yaşındaki İbrahim Güler'in ehliyetsiz olarak kullandığı tescilsiz motosiklet, sağa dönüş yapan kamyona çarptı. Güler'in yaralı kurtulduğu kazada, arkasında bulunan Ahmet Sağlık (16) öldü. Güler, ilk ifadesinde motosikleti Ahmet Sağlık'ın kullandığını öne sürdü. Sağlık'ın ailesi güvenlik kamerası görüntülerine ulaşınca, gerçek ortaya çıktı. Hakkında, "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılan Güler, 6 yıl hapisle cezalandırdı. Bu ceza ise yaşı küçük olduğu için 4 yıla indirildi. Ailenin itirazı üzerine dosyayı inceleyen 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararını bozup, cezayı 4 yıl olarak belirledi. Yaşının küçük olması nedeniyle de Güler'in cezası 2 yıl 8 aya indirdi. Kararın kesinleşmesi üzerine teslim olan Güler, cezaevinde bir gece kaldıktan sonra infaz kanunu gereği tahliye edildi. Ahmet Sağlık'ın annesi Ayşe Sağlık, "Oğlum toprağın altında yatarken o cezaevinde bir gün kalıp çıktı. Şimdi eğlenip videolarını da sosyal medyaya koyuyor. Oğlumun ölümünün cezası bir gün mü?" diye isyan etti.