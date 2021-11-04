Ölümüne anne

Batman'da biri bebek arabasında iki çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki 7 aylık hamile Songül Şengül, hızla gelen dolmuşun kendilerine çarpacağını anlayınca çocuklarını iterek kurtardı ancak kendisi dolmuşun altında kalarak yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının karnındaki bebeği de hayatını kaybetti. Kaza, Gültepe Mahallesi Havaalanı karayolunda meydana geldi. Araç trafiğinin yoğun olduğu yolda Songül Şengül, biri bebek arabasında diğerini elinden tuttuğu iki çocuğu ile birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Hızla gelen dolmuşu son anda fark eden anne, ani bir hamleyle biri 2 yaşında, diğeri 3.5 yaşında iki çocuğunu iterek kurtardı, kendisi ise aracın altında kaldı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 7 aylık hamile Songül Şengül'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitiren genç kadının iki çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu. Dolmuş şoförü ise gözaltına alındı.Kazanın yaşandığı yerin 100 metre ilerisinde üstgeçidin olduğu görüldü. Görgü tanıkları, yanında bebek arabası olduğu için Şengül'ün üstgeçit yerine yolu kullanmış olabileceğini söyledi.