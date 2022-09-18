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Giriş Tarihi: 19.9.2022

Ömer Asaf’ın organları 6 kişiye can oldu

Antalya'da, tatil yaptıkları otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren ve iki hafta sonra beyin ölümü gerçekleşen 7 yaşındaki Ömer Asaf Durhat'ın bağışlanan organları 6 kişiye can verdi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Ömer Asaf’ın organları 6 kişiye can oldu

Trabzon'da edebiyat öğretmenliği yapan ve aynı zamanda yazar olan Mikail Durhat ve Çevre mühendisi Derya Akın Durhat çifti, biricik oğulları ile birlikte Antalya'ya tatile geldi. 31 Ağustos'ta ise oğulları Ömer Asaf Durhat (7), otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçirdi.



Babası tarafından kurtarılan ve hastaneye kaldırılan Ömer Asaf, iki hafta direnebildi. Beyin ölümü gerçekleşen Ömer Asaf'ın organları, anne ve babası tarafından bağışlandı. Ömer Asaf'ın kalbi, karaciğeri, 2 böbreği ve 2 korneası alındı. Kalbi Ankara'da acil kalp bekleyen bir hastaya, karaciğeri İzmir'e böbrekleri ve korneası ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

SON NEFESİNDE, GERÇEK BİR KAHRAMAN OLDU

Oğlunun Trabzonspor taraftarı olduğunu ve tatille çıkmadan bir gün önce Trabzonspor-Galatasaray maçını birlikte izlediklerini anlatan baba Mikail Durhat, "O geceden geriye borda-mavili fotoğraflar kaldığını da kaydede baba Ömer Asaf'ın cenazesini memleketi Samsun'un Yakakent ilçesinde götürüleceğini söyledi. Hep kahraman olmak isterdi.



Futbolcu olup son dakikada takımını kurtarmayı hayal ederdi. Son nefesinde ise gerçek bir karaman oldu ve 6 kişinin hayatını kurtardı. Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi. Ömer Asaf, Samsun'da toprağa verilecek.

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Ömer Asaf’ın organları 6 kişiye can oldu
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