Ömer Gülen cinayetini cam filmi ve ikiz plaka detayı çözdü! Şüphelilerin kaldıkları evin bahçesine gömülü halde bulundu

Buca Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekiplerinin de destek verdiği incelemelerde, şüphelilerin daha sonra kiraladıkları otomobil için Bursa'dan tescilli ikiz plaka ayarladıkları, olaydan önce ve sonra otomobilin plakasını değiştirdikleri, ayrıca otomobile de cam filmi çektirdikleri belirlendi.