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Giriş Tarihi: 10.2.2022

‘Omicron, hastalığı sıradanlaştırıyor’

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
‘Omicron, hastalığı sıradanlaştırıyor’

Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni koronavirüs varyantı Omicron’un, pandemiyi bitirmeyeceğini ancak hastalığın sıradan bir hale gelmesine neden olacakmış gibi göründüğünü söyledi

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron dalgasına erken yakalanan kentlerde vaka sayılarının düşmeye başladığını ifade etti. Prof. Dr. Özlü, "Bazı illerde pik tamamlanıp düşmeye devam ederken, bazı illerde de yükselme devam edecek. Anadolu'da pek çok kentte vaka sayılarında bir artış var. Omicron dalgasının öncelikle başladığı İstanbul'da ise vaka sayıları inişe geçmiş durumda. Eskişehir'de azalma görülüyor. Bunlar dalganın erken başladığı iller ve burada pikini tamamlayıp inişe geçmiş görünüyor ama; diğer taraftan büyük kentlerden Anadolu'ya bir dağılma olduğu, özellikle sömestir tatili nedeniyle okulların kapanmasıyla aileler de Anadolu'ya ziyaretlere giderek virüsü de beraberinde götürdüler gibi görünüyor. Diğer kentlerde artış trendi olacak" dedi.



'DALGANIN ORTASI'
Prof. Dr. Özlü, şunları söyledi: "Dünyada da dalgaların erken başladığı ülkelerde pikin tamamlanıp inişe geçtiği görülebiliyor. Omicron çok kolay bulaştığı için çok fazla vaka sayısına yol açıyor ama onunla paralel hastaneye ve yoğun bakımlara yatışlar olmuyor. Bu sevindirici. Genelde hafif bir hastalık şeklinde atlatılıyor ama aşısızlarda, yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda ağır tablo gelişebiliyor. Türkiye'de de günlük ölüm sayıları şu anda 250 civarında. Oransal olarak daha düşük olsa da; vaka sayılarının çok fazla olması nedeniyle hastane ve yoğun bakım doluluk oranlarında da artış var. Omicron'la birlikte hastalığın daha hafif bir forma dönüşmüş olması sevindirici. Umarım bu pandeminin sonuna yaklaşmışızdır. Yazın gelmesiyle birlikte vaka sayılarında da azalma olması beklenen bir durum." "Omicron belki bu pandemiyi bitirmeyecek ama; bu hastalığın sıradan bir hale gelmesine neden olacakmış gibi görünüyor" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Özlü, şöyle devam etti: "Giderek sıradanlaşan bu hastalık da, 'diğer solunum yolu virüsleri gibi döngüsel bir hastalık haline gelecek' diye düşünüyorum. Şu an itibarıyla dünyada vaka sayıları günde 4 milyona yakın. Onun için tam dalganın ortasındayız. Şu sıralar çok dikkatli olmakta yarar var. Türkiye'de de vaka sayıları 90-100-110 bin civarında seyrediyor. Günlük değişimler çok önemli değil, haftalık vaka sayılarına baktığımızda bir artış trendi olduğunu görüyoruz. Bu ne kadar devam edecek, ne zaman piki yakalarız, söylemek zor."

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‘Omicron, hastalığı sıradanlaştırıyor’
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