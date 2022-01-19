Omicron’a iki yeni belirti eklendi: Mide bulantısı ve kusma
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İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Imperial College'da yapılan analizlere göre, Omicron varyantına mide bulantısı ve kusma gibi iki yeni belirti eklendiğini aktardı. Elkin, yeni belirtilerin bazılarının farklı hastalıklara da işaret edebileceği için ayırıcı tanının olması gerektiğinin altını çizdi. Elkin, "Omicron varyantında da izolasyon ve temaslı takibi sıkı bir şekilde kontrol edilmeli. Aşı tereddüdü yaşayan kişiler bilgilendirilmeli, aşılanmamış kişiler hızla aşılanmalı, aşılanma takvimini tamamlamış kişilerin de hatırlatma dozlarını hızla olmaları gerekiyor" diye konuştu. Delta ve Omicron varyantlarının semptomları arasında, burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma, boğaz ağrısı şeklinde beş ortak semptom belirlenmişti. Son Kovid-19 varyantlarında ateş, öksürük, koku ve tat kaybı belirtileri görülüyordu.
KLASİK SEMPTOMLAR YOK
İngiltere'de King's College London Epidemiyoloji bölümünden Prof. Tim Spector, enfeksiyonu geçiren son kişilerde bu klasik semptomların görülmediğini belirtti. İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) şu semptomlara dikkat edilmesini öneriyor: Birden devamlı öksürük, yüksek ateş, koku ve tat kaybı. AA-DIŞ HABERLER