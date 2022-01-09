Omicron’da kuluçka süresi 3 gün

GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan pandemide gelinen noktayla ilgili değerlendirmelerde bulundu: ORJİNAL VARYANTTA 5 GÜNDÜ: Omicron'da kuluçka süresi daha kısa gibi görünüyor. Orijinal Vuhan varyantında bu süre 5 günken, Delta varyantında 4 gün, Omicron'da ise 3 gün. Çok kısa sürede hastalık ortaya çıkarıyor. Çok da çabuk hasta ediyor, elimizdeki bilgilere göre çok da çabuk çevreye bulaşıyor. 65 YAŞ ÜSTÜ YİNE DİKKATLİ OLMALI: Vakalar arttı ama hayatını kaybeden kişi sayısı düştü. Vefat eden kişilerin çok büyük çoğunluğu Omicron varyantı ile enfekte olan kişiler değil, muhtemelen daha önceki varyantlar ile enfekte olan kişiler. İnşallah rakam daha aşağı gider, kimse koronavirüsten vefat etmez ama geldiğimiz aşamada sayının bu kadar çok olması halen risk olduğunu söylüyor. Bu nedenle başta kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. MASKE İNDİ, GRİP BAŞLADI: Pandemi öncesindeki gripten daha çok grip görür haldeyiz. Çünkü insanlarımız geçen yıl çok özendiler, maske taktılar, kapalı ortamlarda bir araya gelmediler. Maalesef bu yıl aynı özeni göremiyoruz.