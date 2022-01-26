Omicron’da şubat alarmı

Vaka sayılarının şubatta pik yapması beklenirken yoğun bakım servisleri alarma geçti. Prof. Dr. Demirkıran, “Omicron masum değil. Şubat ortasında yoğun bakımlarda doluluk artabilir” dedi
Omicron varyantı tüm Türkiye'yi etkisi altına alırken yoğun bakım servislerini de alarma geçirdi. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Omicron varyantının hafife alınmaması gerektiğini belirtti. Demirkıran, şunları söyledi:
OMICRON 'MASUM' DEĞİL
Vefat sayıları yüksek olduğuna göre Omicron masum sayılmaz. Aşısız olanlar, bağışıklık sistemi zayıf veya baskılanmış olanlar, son aşısının üzerinden 6 ay geçen ancak tekrar aşılanmayanlar, obezite ve hipertansiyon hastaları risk gruplarını oluşturuyor. Risk gruplarında da hastalık ağır seyredebiliyor. Yoğun bakımlarda hatırlatma dozu yaptırmayan 65 yaş üstü vatandaşları da görüyoruz.
Temas azaltılamadığı ve aşılamada da istenilen seviyeye gelinemediğinden dolayı sömestir tatili sonrasında Kovid-19 vakalarında artış bekliyoruz. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranları yüksek ve büyükşehirlerde de artışlar olduğunu izliyoruz. Şubat ayının ortalarında yoğun bakım doluluk oranları daha fazla artabilir. Maske ve mesafe tedbirlerinin de ihmal edilmemesi gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan daha fazla hassasiyet bekliyoruz.
SAĞLIK BAKANI KOCA: SOSYAL MESAFE 3 METRE OLMALI
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca Omicron varyantına karşı tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Omicron varyantının bulaşma hızı dikkate alındığında sosyal mesafeyi üç metreye kadar artırmalıyız. Hijyen kurallarına her zamankinden çok daha titiz uymalıyız. Unutmayın, virüs mutasyona uğrasa da tedbirler değişmiyor. Kişisel tedbirler bugün dünden daha önemli bir duruma geldi. Endişelenmemeli ancak çok daha tedbirli olmalıyız" dedi