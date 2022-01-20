Ömür hemşireyi belalısı vurdu

İstanbulKartal’da aile sağlığı merkezinde görevli bir çocuk annesi hemşire Ömür Erez, “Belalım” dediği kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
İstanbul'da Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde dün dehşet veren bir olay yaşandı. Merkezde görevli hemşire Ömür Erez (33), tartıştığı Rahmi Uygun tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olay dün saat 13.45 sıralarında Kartal ilçesi Yunus Mahallesi'ndeki Topselvi 10 No'lu Aile Sağlı Merkezi'nde meydana geldi. İddialara göre Rahmi Uygun (39) adlı kişi, önceden tanıdığı hemşire Ömür Erez'le konuşmak istedi. Erez, Uygun ile bir süre dışarıda konuştu. Çıkan tartışmanın ardından Erez içeri girdi. Peşinden giden Uygun, tabancayla hemşire Erez'e kurşun yağdırdı.
Başından vurulan bir çocuk annesi Erez, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Uygun olaydan 2.5 saat sonra Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. Uygun'un, "Kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik" suçlarından 20 sabıka kaydı bulunduğu kaydedildi. Uygun ifadesinde, internetten tanışıp sevgili olduklarını belirterek, "Bir yıl önce ayrıldık. 200 bin lira borcu vardı, vermedi. Rencide edici konuştu" iddiasında bulundu.
'KONYA'DAN BELALIM GELDİ'
Olaya tanık olan sağlık merkezi çalışanı Mevlüt Koç, "Ömür hemşire bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. 'Polisi ara gelsin, alsın' dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etti. Saldırgan, durmadan tehdit ediyordu kızı. Derdi birlikte olmak. Ama kız istemiyordu bunu" dedi.