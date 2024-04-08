Omuz atma cinayetinde 3 kardeşe müebbet istendi

İzmir'de, sevgilisine evlenme teklif ettiği gün bir markette çıkan 'Omuz attın' kavgasında öldürülen Semih Kenan Köse'nin ölümüyle ilgili tutuklanan kick boksçu Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan ve Taylan Bavkır hakkında müebbet istemiyle dava açıldı.Kan donduran cinayet, 16 Ekim'de İzmir Urla'da yaşandı. Müteahhit Semih Kenan Köse olay yaşanmadan saatler önce sevgilisi Sibel Kabadayı'ya gittikleri tekne turunda evlenme teklif etti. Çift tekne turunun ardından markete alışveriş yapmaya gitti. Emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan kick boksçu Sercan Bavkır, markette alışveriş yaptığı sırada yanından geçen Köse ile omuz omuza çarpıştı. İkili arasında başlayan 'Omuz attın' tartışması kavgaya döndü. Kavgaya Sercan Bavkır'ın yanındaki 2 kardeşi de katıldı. Sercan Bavkır, yanındaki çakıyla Köse'yi ve sevgilisi Sibel Kabadayı'yı göğsünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Köse, yaşamını yitirdi. Olaydan sonra teslim olan Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan Bavkır (26) ve Taylan Bavkır (31), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar ise savunmalarında Semih Sinan Köse'nin kendilerine laf attığını, kız arkadaşının da kendilerine hakaret ettiğini ve saldırdığını iddia etti.İddianamede, Köse'nin üzerlerine geldiğini ve uyarı amaçlı elindeki çakıyı savurduğunu iddia eden Sercan Bavkır'ın (33) "Semih Sinan Köse, bıçağın üzerine doğru düştü, bıçak karnına saplandı" dedi. Cumhuriyet savcısı, sanıkların "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.Sanıklara ayrıca "kadına karşı kasten yaralama" suçundan da ceza verilmesi istendi. İddianamede Semih Sinan Köse'nin kız arkadaşı Sibel Kabadayı'nın ise "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edildi. Sanıklar 29 Mayıs'ta hâkim karşısına çıkacak.