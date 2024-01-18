Omuz atma kavgası kanlı bitti

Ankara'nın Yenimahalle İlçesi Şaşmaz Kavşakta kesici alet ile yaralama olayı olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.K. isimli kişinin yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığını belirledi. Yaralı E.K. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAN BAKMA KAVGASI

Yaşanan olay ile ilgili Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde, E.K. isimli kişinin ile M.C.A. arasında Sincan İlçesinde yan bakma mevzundan bir tartışmanın yaşandığı, yaşanan tartışmadan kaynaklı oluşan husumet sebebiyle bu olayın ortaya çıktığı tespit edildi.

ZANLILAR TAKİP ETTİ

E.K. ve arkadaşı Y.E.K.'nın işyerine giderken bindikleri dolmuşta M.C.A., araçtan inen E.K. ve arkadaşı Y.E.K'yı olay yerine kadar takip ederek mesajla durumu M.Y.A.'a haber verdi. olay yerine geldiklerinde M.Y.A., "Dün omuz atan kişi sen misin" diye sordu. E.K. ise "Benim hayırdır nolacak" şeklinde cevap vermesi üzerine suça sürüklenen M.Y.A.'nın üzerinde bulunan kelebek tabir edilen kesici alet ile bıçakladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ekiplerin kamera çalışmalarında yaya olarak olay yerinden firar ettiği tespit edildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde suça sürüklenen çocuklar M.C.A. ve M.Y.A. olayda kullanıldığı değerlendirilen suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. M.C.A. ve M.Y.A.'nın gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.