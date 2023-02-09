On binler harıl harıl çalışıyor

Malatya'da 12 bin 978 arama kurtarma görevlisi, 5 bin 528 AFAD görevlisi, bin 430 asker, 2 bin 550 jandarma, 3 bin polis gecegündüz çalışıyor. UMKE ekipleri ise enkaz çalışmalarında medikal destek sağlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde sahra hastanesi kuruldu. Kent merkezine 4 bin çadır kuruldu, 10 spor salonu ve yaşam merkezi depremzedelere tahsis edildi. Kurulan mobil mutfaklarla yemek dağıtılıyor. Çadırlara bir yandan ısıtıcılar bir yandan da jeneratör dağıtıldı. Bölgedeki ulaşım sorunları çözünce gelen yardım TIR'larının sayısı da arttı. Kamu kurumlarının ve belediyelerin mobil mutfakları ile yemek dağıtımları yapılırken, kent merkezindeki düğün salonları yardım malzemeleri için depo olarak kullanılıyor. Ağır hasarlı binaların tespitleri devam ederken enkaz çakışmaları tamamlanır tamamlanmaz yıkım işlemlerinin başlaması öngörülüyor. Kentte yıkılan binalarda çalışmak üzere onbinlerce arama kurtarma timi çalışmalarını devam ettiriyor. Birçok enkazda eş zamanlı yapılan çalışmalarda, canlı ses aramaları da devam ediyor. Yaşanan acı kayıplarda ise 10 savcı ve 10 doktor teşhis işlemleri için çalışıyor.