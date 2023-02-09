Haberler Yaşam Haberleri On binler harıl harıl çalışıyor
Giriş Tarihi: 10.2.2023

On binler harıl harıl çalışıyor

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
On binler harıl harıl çalışıyor
Malatya'da 12 bin 978 arama kurtarma görevlisi, 5 bin 528 AFAD görevlisi, bin 430 asker, 2 bin 550 jandarma, 3 bin polis gecegündüz çalışıyor. UMKE ekipleri ise enkaz çalışmalarında medikal destek sağlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde sahra hastanesi kuruldu. Kent merkezine 4 bin çadır kuruldu, 10 spor salonu ve yaşam merkezi depremzedelere tahsis edildi. Kurulan mobil mutfaklarla yemek dağıtılıyor. Çadırlara bir yandan ısıtıcılar bir yandan da jeneratör dağıtıldı. Bölgedeki ulaşım sorunları çözünce gelen yardım TIR'larının sayısı da arttı. Kamu kurumlarının ve belediyelerin mobil mutfakları ile yemek dağıtımları yapılırken, kent merkezindeki düğün salonları yardım malzemeleri için depo olarak kullanılıyor. Ağır hasarlı binaların tespitleri devam ederken enkaz çakışmaları tamamlanır tamamlanmaz yıkım işlemlerinin başlaması öngörülüyor. Kentte yıkılan binalarda çalışmak üzere onbinlerce arama kurtarma timi çalışmalarını devam ettiriyor. Birçok enkazda eş zamanlı yapılan çalışmalarda, canlı ses aramaları da devam ediyor. Yaşanan acı kayıplarda ise 10 savcı ve 10 doktor teşhis işlemleri için çalışıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Ankara’da deprem! Çevre illerde de hissedildi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD'dan asrın felaketine ilişkin ön rapor: Deprem Tehlike Haritası'na dikkat çekildi
Beşiktaş'a Onur Bulut transferinde şok! 1 milyon Euro'ya...
Başkan Erdoğan: Halkımız hiç endişe etmesin
Küresel şirketlerin ‘deprem’ sessizliği büyük tepki topladı: Apar topar açıklama yayınladılar
Son dakika haberi: 87 saat enkaz altında kalan Kadir, Mauro Icardi'den imzalı forma istedi! Yıldız futbolcu çağrıya yanıt verdi...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi
Son dakika: İstanbul'da o ilçeler alarm veriyor! Uzman isim İzmir'i hatırlattı, İstanbulluları uyardı...
89.saatte kurtarılan Yiğit'in ekiplerle tebessüm ettiren diyaloğu: Beyaz araba vardı ne durumda?
ARKADAŞINA GÖNDER
On binler harıl harıl çalışıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA