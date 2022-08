ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI || 22 Ağustos 2022 Milli Piyango Online MPI ile On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

On numara sonuçları sorgulama ekranı ile vatandaşlar on numara sonuçlarını araştırıyor. 22 Ağustos 2022 on numara çekilişi pazartesi günü yapıldı. Milli Piyango ile her hafta pazartesi ve cuma günleri on numara çekilişi yapılıyor. İşte on numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!